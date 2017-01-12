На "Дожді" шкодують через заборону трансляції в Україні

Синдєєва заявила, що телеканал керується російським законодавством при зображенні мапи РФ.

Гендиректор телеканалу "Дождь" Синдєєва шкодує через заборону трансляції в Україні Дождь

Гендиректор російського телеканалу "Дождь" Наталія Синдєєва висловила жаль з приводу рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України про зобов'язання українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію каналу.

"Мені дуже шкода, що Нацрада України ухвалила таке рішення", – сказала Синдєєва, передає "Дождь".

Вона підкреслила, що телеканал керується російським законодавством при зображенні мапи Росії.

"Відповідно до статті 65 Конституції Російської Федерації Республіка Крим є суб'єктом Російської Федерації", – додала Синдєєва.

Сьогодні, 12 січня, Нацрада з телебачення і радіомовлення зобов'язала провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь".

У березні 2014 року найбільший український провайдер кабельного телебачення "Воля-кабель" виключив зі своєї сітки мовлення "Первий канал" російського телебачення, замінивши його "Дождем" - останнім незалежним телеканалом Росії.