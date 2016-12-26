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На борту літака Ту-154 міг бути Тото Кутуньо

26 грудня в 12:23

Популярний на Росії італійський співак вже виконував свої пісні разом з російським військовим ансамблем. Зараз його запрошували на концерт в Сирію.

Тото Кутуньо
Тото Кутуньо міг загинути в російському військовому літаку по дорозі до Сирії
Італійського співака Тото Кутуньо запрошували на концерт в Сирію з ансамблем імені Александрова, повідомляє видання Corriere Della Sera.

"Я шокований трагедією", - сказав Тото Кутуньо, розповівши, що місяць тому отримував запрошення взяти участь у концерті в Сирії 29 грудня. За його словами, він повинен був летіти до Москви, а звідти в Сирію. Співак повідомив, що у нього були інші плани і він відмовився. У цьому Тото Кутуньо побачив знак долі.

Як нагадує італійське видання, Тото Кутуньо неодноразово співпрацював російським військовим оркестром імені Александрова.

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Літак військового відомства Російської Федерації Ту-154 розбився на Різдво, 25 грудня, після вильоту з Сочі. Уламки літака були знайдені в морі на відстані близько 14-16 км від берега. На борту літака перебувало 92 людини.

На борту Ту-154 було 64 людини з військового ансамблю пісні і танцю імені Александрова, які повинні були дати новорічний концерт для російських окупаційних сил у Сирії. Також в літаку було дев'ять журналістів телеканалів, заборонених в Україні, і член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, відома викраданнями українських дітей з окупованого Донбасу і співпрацею з російською армією.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія Сирія кутуньо
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