Мосул звільнять протягом декількох тижнів — Олланд

Олланд закликав міжнародне співтовариство посилити підтримку ЗС Іраку.

Олланд заявив, що армія Іраку протягом декількох тижнів звільнить Мосул від бойовиків ІДІЛ South Front

Президент Франції Франсуа Олланд у Багдаді заявив, що збройні сили Іраку протягом декількох тижнів звільнять захоплене бойовиками терористичної організації "Ісламська держава" місто Мосул.

"ІДІЛ відступає, тому міжнародна спільнота має посилити підтримку іракських збройних сих", - сказав Олланд, передає DW.

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця цього року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.