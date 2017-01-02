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Мосул звільнять протягом декількох тижнів — Олланд

2 січня в 17:30

Олланд закликав міжнародне співтовариство посилити підтримку ЗС Іраку.

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Олланд заявив, що армія Іраку протягом декількох тижнів звільнить Мосул від бойовиків ІДІЛ
South Front

Президент Франції Франсуа Олланд у Багдаді заявив, що збройні сили Іраку протягом декількох тижнів звільнять захоплене бойовиками терористичної організації "Ісламська держава" місто Мосул.

"ІДІЛ відступає, тому міжнародна спільнота має посилити підтримку іракських збройних сих", - сказав Олланд, передає DW.

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Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця цього року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

За матеріалами: Deutsche Welle (Українська редакція)
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Теги Ірак Олланд війська
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