Москва та Анкара узгодили новий план перемир'я в Сирії

Запропоноване сторонам перемир'я не буде поширюватися на терористичні організації.

Туреччина і Росія підготували план щодо припинення вогню в Сирії

Турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в, який буде представлено учасникам сирійського конфлікту.

Як повідомляє агентство "Анадолу", посилаючись на власні джерела, план щодо припинення вогню на всій території Сирії став для Анкари та Москви наступним кроком після домовленості щодо Алеппо.

Дія перемир'я стосується всіх районів, де йдуть бої між опозицією та силами Асада. У рамках домовленості, сторонам конфлікту буде запропоновано припинити бойові в ніч на 29 грудня.

Зазначається, що запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина та Росія.

Раніше президент РФ Володимир Путін повідомив, що російська і турецька сторони пропонують створити переговорний майданчик для учасників сирійського конфлікту в столиці Казахстану Астані.

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