Міжнародні слідчі підозрюють Асада у застосуванні хімічної зброї - Reuters

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Сирійського президента вперше напряму пов'язали із застосуванням забороненого арсеналу отруйних речовин.

Асада вперше назвали підозрюваним у застосуванні хімічної зброї у Сирії. news-front.info

Міжнародні слідчі вперше запідозрили сирійського диктатора Башара Асада і його брата у тому, що вони напряму причетні до

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на документ, який бачили журналісти інформаційної агенції. В ході спільного розслідування ООН і Орзанізації із заборони хімічної зброї раніше було встановлено лише те, які військові частини брали участь у скиданні бомб з хлором в 2014-2015 році. Тепер слідчі склали список підозрюваних з 15 високопосадовців сирійського режиму, серед яких президент Башар Асад і його брат Махер. Це вказує на те, що рішення про застосування забороненої зброї приймалося на найвищому рівні.

Сім'я Асадів поки не коментує нові дані, але сирійський уряд заперечив обвинувачення і підкреслив, що причетність урядових військ до хімічних атак "немає правдивих підстав". Але Дамаск постійно заперечує застосування забороненої зброї в ході громадянської війни, яка триває вже 6 років.

Раніше Радбез ООН звинуватив режим Асада у трьох хімічних атаках в Сирії. Доповідь підготовлено на підставі розслідування, яке проводилося ООН спільно з Організацією із заборони хімічної зброї протягом 13 місяців. У доповіді сказано, що сирійський уряд застосовував отруйний газ для атаки в селищі Кьюминас.

Вперше про застосування хімічної зброї під час сирійського конфлікту було заявлено у березні 2013 року. Тоді уряд звинуватив у цьому повстанців.