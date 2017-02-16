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Міноборони США звинуватило Росію в порушенні міжнародного права та стабільності в Європі

16 лютого в 17:04

Співтовариство націй НАТО знаходиться під загрозою, яка виходить з різних сторін, заявив глава Пентагону.

Пентагон
Глава Пентагону звинуватив Росію в порушенні міжнародного права і стабільності в Європі
miroved.com
Міністр оборони США Джеймс Меттіс звинуватив Росію в агресивній поведінці та порушенні міжнародної стабільності.

"Агресивні дії з боку Росії порушили міжнародне право і стабільність. Ми детально обговорили всю стратегічну ситуацію, в якій знаходиться альянс", - сказав Меттіс сьогодні, 16 лютого.

Він також підкреслив, що багато союзників розуміють те, що 2014 був роком, який поставив союзників перед обличчям нової реальності.

"Моє послання союзникам було простим: НАТО було створено за стратегічною необхідністю і повинно еволюціонувати в новій стратегічній реальності. Наше співтовариство націй перебуває під загрозою, яка виходить з різних сторін", - додав Меттіс.

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Раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що не сумнівається втручання РФ у вибори низки країн.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Росія Пентагон НАТО США
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