Міноборони США звинуватило Росію в порушенні міжнародного права та стабільності в Європі

Співтовариство націй НАТО знаходиться під загрозою, яка виходить з різних сторін, заявив глава Пентагону.
"Агресивні дії з боку Росії порушили міжнародне право і стабільність. Ми детально обговорили всю стратегічну ситуацію, в якій знаходиться альянс", - сказав Меттіс сьогодні, 16 лютого.
Він також підкреслив, що багато союзників розуміють те, що 2014 був роком, який поставив союзників перед обличчям нової реальності.
"Моє послання союзникам було простим: НАТО було створено за стратегічною необхідністю і повинно еволюціонувати в новій стратегічній реальності. Наше співтовариство націй перебуває під загрозою, яка виходить з різних сторін", - додав Меттіс.
Раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що не сумнівається втручання РФ у вибори низки країн.Інтерфакс-Україна