Міноборони США звинуватило Росію в порушенні міжнародного права та стабільності в Європі

Співтовариство націй НАТО знаходиться під загрозою, яка виходить з різних сторін, заявив глава Пентагону.

Глава Пентагону звинуватив Росію в порушенні міжнародного права і стабільності в Європі miroved.com

Міністр оборони СШАзвинуватив Росію в агресивній поведінці та порушенні міжнародної стабільності.

"Агресивні дії з боку Росії порушили міжнародне право і стабільність. Ми детально обговорили всю стратегічну ситуацію, в якій знаходиться альянс", - сказав Меттіс сьогодні, 16 лютого.

Він також підкреслив, що багато союзників розуміють те, що 2014 був роком, який поставив союзників перед обличчям нової реальності.

"Моє послання союзникам було простим: НАТО було створено за стратегічною необхідністю і повинно еволюціонувати в новій стратегічній реальності. Наше співтовариство націй перебуває під загрозою, яка виходить з різних сторін", - додав Меттіс.

Раніше глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що не сумнівається втручання РФ у вибори низки країн.