Міністром фінасів США став мультимільйонер Стівен Мнучин

Статки 54-річного міністра оцінюються в 300 мільйонів доларів.

У США з'явився новий міністр фінансів Википедия

США сенат затвердив, а віце-президент Майкл Пенс привів до присяги нового міністра фінансів країни Стівена Мнучина.

У понеділок, 13 лютого, при розгляді кандидатури Мнучина 53 сенатори проголосували "за", 47 - "проти".

Церемонія приведення до присяги за традицією пройшла в Білому домі, в присутності президента Дональда Трампа, повідомляє "ТАСС".

Мнучин народився у заможній єврейській родині, закінчив Єльський університет, 17 років пропрацював в Goldman Sachs, доріс до віце-президента. Потім керував різними фінансовими компаніями, в тому числі Dune Capital Managment, яка інвестувала в кіновиробництво. Стівен Мнучин має відношення до продюссированию 35 фільмів, в їх числі "Божевільний Макс: дорога люті", "Загін самогубців" і "Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості". У 2016 році відповідав за збір коштів на виборчу кампанію Дональда Трампа. Статки 54-річного бізнесмена Forbes оцінює в 300 млн доларів.

Раніше повідомлялося, що в разі призначення на ключові пости в США всіх кандидатів, запропонованих Дональдом Трампом, нова адміністрація президента може стати найбагатшою за всю історію США. Сумарний статок усіх претендентів на посади в адміністрації оцінюється в 6 мільярдів доларів.