Мільйони людей опинилися під загрозою загибелі через можливий прориву гребель на Тигрі і Євфраті

Про загрозу попередили в ООН.

Із-за прориву греблі в Мосулі можуть загинути до 20 мільйонів чоловік Iraqi News

Організація об'єднаних націй попередила про загрозу прориву гребель на річці Євфрат у Сирії і на річці Тигр в Іраці, що може призвести до загибелі мільйонів людей.

Виникла загроза прориву на дамбі Табка, яка була побудована в 40 км від міста Ракка в Сирії, і на дамбі в Іраку в районі міста Мосул, пише Reuters з посиланням на відповідний лист ООН.

В результаті прориву греблі Табка в Сирії можуть бути повністю знищені міста Ракка і Дайри-ез-Заур, в яких проживає близько півмільйона осіб. Загроза прориву греблі в Іраку в районі Мосула більш серйозна і може спричинити собою загибель близько 20 мільйонів чоловік.

Повідомляється також, що головну загрозу для гідротехнічних споруд Тигрі і Євфраті представляють рясні опади, внаслідок яких з 24 січня рівень води піднявся на 10 м, і ймовірність диверсії з боку терористів угруповання "Ісламська держава", а також бомбардування авіацією сил міжнародної коаліції.

Як повідомлялося, іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.