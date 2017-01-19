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Меркель закликала Європу до єдності через Brexit

19 січня в 12:10

Німецький канцлер вважає за необхідне мати чітке уявлення про подальші наміри британського уряду.

Ангела Меркель1
Меркель сподівається на згуртованість Європи
© European Council
Канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала країни, які залишаться у складі Євросоюзу після виходу з нього Великобританії, до згуртованості, повідомляє Deutsche Welle.

"Найважливіше - щоб Європа не дозволила розколоти себе", - заявила канцлер у відповідь на заяву британського прем'єра Терези Мей про те, що Лондон готується винести остаточний план Brexit на голосування в обох палатах британського парламенту.

Як зазначила Меркель, на поточний момент вкрай важливо скласти "чітке уявлення про подальші наміри британського уряду, яке можна буде отримати за допомогою "дуже інтенсивних контактів з Лондоном.

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Раніше Дональд Трамп назвав ЄС "інструментом" Німеччини і висловив переконання, що інші країни ЄС підуть з союзу слідом за Великою Британією. Новообраний президент також заявив, що його довіра до Ангели Меркель може протривати недовго та прирівняв її до Володимира Путіна.

За матеріалами: Deutsche Welle (Русская редакция)
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Теги Британія Меркель канцлер Німеччина
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