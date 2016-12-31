Меркель побажала німцям зберігати оптимізм, незважаючи на теракти

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Канцлер вважає, що демократія і європейські цінності зможуть перемогти тероризм.

Меркель пообіцяла німцям безпека © European Council

КанцлерАнгела Меркель записав новорічне звернення, у якому побажала жителям Німеччини зберігати оптимізм, незважаючи на існуючі загрози. Вона зазначила, що сильніше тероризму повинні стати загальноєвропейські цінності і демократія.

Меркель заявила, що уряд Німеччини уряд прийме всі необхідні політичні та законодавчі заходи, щоб забезпечити безпеку населення.

"Меркель назвала сумної і огидною причетність біженців до кількох терактів у ФРН у минулому році, що стало знущанням не лише над готовністю німців допомагати нужденним, але і над тими людьми, які дійсно потребують цієї допомоги. При цьому вона висловилася в підтримку своєї міграційної політики. Нагадавши про жахливі руйнування в Алеппо, вона назвала важливою і правильною ту захист, яку Німеччина дає біженцям з Сирії", - повідомляє DW з посиланням на звернення Меркель, яка буде транслюватися на німецьких телеканалах сьогодні, 31 грудня.

Як повідомлялося раніше, увечері в понеділок, 19 грудня, близько 20 години за місцевим часом вантажівка в'їхала у натовп людей на різдвяному ярмарку біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма в Берліні. Вантажівка врізалася в натовп на швидкості 60-80 км/год і, давлячи людей і руйнуючи торгові намети, проїхала від 50 до 80 метрів.

Внаслідок умисного наїзду важкої вантажівки на відвідувачів берлінської різдвяного ярмарку загинули 12 людей, поранення отримали ще 70.

Відповідальність за теракт на різдвяному ярмарку в Берліні взяла на себе "Ісламська держава".