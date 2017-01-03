Меркель і Олланд не відвідають економічний форум у Давосі

У роботі Давоського форуму вперше візьме участь голова КНР Сі Цзіньпін.

Давоський форум 2017 року пройде без Меркель і Олланда © European Council

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель не візьме участі у роботі Всесвітнього економічного форуму у, повідомляє Deutsche Welle

"Ми шкодуємо, але федеральний уряд, як і раніше, буде представлений делегацією високого рівня", – повідомили організатори форуму.

Причини відмови Меркель від участі заході не повідомляються. Німеччину в Давосі представлятимуть міністр фінансів Вольфганг Шойбле і міністр оборони Урсула фон дер Ляйен.

Президент Франції Франсуа Олнд також не планує брати участь в роботі форуму. При цьому Давос в січні 2017 року вперше відвідає голова КНР Сі Цзіньпін.

Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться 17-20 січня 2017 року. У його роботі візьмуть участь глави більше ніж 50 держав і урядів, керівники великих корпорацій.

У минулому році КНР у Давосі представляли два чиновника, про яких на світовій арені мало було відомо: член політбюро Лі Юаньчао і заступник голови китайського регулятора у сфері безпеки Фань Сіньхай.