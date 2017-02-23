Малайзія оголосила в міжнародний розшук чотирьох підозрюваних у вбивстві брата Кім Чен Ина

В поліції Малайзії також очікують співробітника посольства КНДР.

Підозрюваних у вбивстві Кім Чон Нама оголосили в міжнародний розшук

Глава поліціїХалід Абу Бакар розповів про оголошення в міжнародний розшук по лінії Інтерполу чотирьох підозрюваних у вбивстві брата північнокорейського лідера. Крім того глава поліції нагадав про бажання провести бесіду з представником посольства КНДР в Малайзії, зазначивши неможливість видати ордер на його арешт через дипломатичні імунітети, повідомляє New Asia

Нагадаємо, що в поліції Малайзії заявили, що хочуть допитати одного високопоставленого чиновника з посольства Північної Кореї з приводу вбивства Кім Чон Нама.

Раніше в корейських ЗМІ з'явилася інформація, що спецслужби КНДР могли вбити Кім Чон Нама через його конфлікт з братом на ґрунті поділу спадщиниїх батька Кім Чен Іра.

Кім Чон Нам був убитий в Малайзії 13 лютого. За даними ЗМІ, за вбивством стоять спецслужби КНДР. Якщо ця інформація підтвердиться, то це вбивство буде одним з найгучніших в низці політичних вбивств громадян Північної Кореї, які сталися за останнє десятиліття. Вони повинні були змусити замовкнути тих, хто сприймається лідерами Північної Кореї в якості загрози їхній владі, повідомив один з джерел в уряді США.