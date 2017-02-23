Макрон заручився підтримкою рейтингового політика-центриста

Таким чином, кандидат у президенти Франції може отримати додаткових 3% підтримки.

Еммануель Макрон може збільшити свою підтримку до 24-25% Wikimedia commons

Незалежний кандидат в президенти Франціїотримав підтримку від ветерана французької політики Франсуа Байру у проведенні передвиборчої кампанії. Байру запропонував приєднатися до команди Макрона, на що кандидат у президенти відповів згодою, пише Guardian

Франсуа Байру тричі брав участь у виборах президента Франції, проте жодного разу не пройшов у другий тур. Його найкращий результат був на рівні 18,6% голосів у 2007 році, коли виграв Ніколя Саркозі.

Прихильники ветерана французької політики були впевнені, що він буде брати участь у цих виборах, однак Байру вирішив не виставляти свою кандидатуру, а співпрацювати з іншим кандидатом-центристом – Макроном. Соціологи вважають, що 5-6% персональної підтримки Байру конвертуються в 3% додаткового рейтингу Макрона. Однак цього незалежному кандидату буде достатньо, щоб впевнено потрапити у другий тур виборів, де він, прогнозовано, виграє у Ле-Пен.

Раніше повідомлялося, що міністр аграрної політики Стефан Ле Фоль і міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро вирішили підтримати Макрона замість кандидата від своєї партії.

Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.

Більше про вибори у Франції читайте у статті Надії Коваль "Хто зробить Францію новою? DT.UA.