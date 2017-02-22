Макрон назвав Лондон "шостим за величиною містом Франції"

Кандидат у президенти хоче поборотися за голоси експатів.

Марон вирішив зробити ставку на голоси французьких емігрантів Wikimedia commons

Кандидат у президенти Франції Еммануельпровів мітинг з французькими емігрантами в Лондоні. Під час мітингу Макрон повторив часто використовувану фразу про те, що "Лондон – шосте за величиною місто Франції з населенням у 200 тисяч французів", пише BBC

Хоча британське видання зазначає, що ця фраза помилкова, а Лондон міг би бути тільки 30 містом за кількістю французів, саме в столиці Британії живе потенційний електорат центриста Макрона. Багато хто з французів в Лондоні це молоді, географічно рухливі і активні люди, яких, за словами кандидата в президенти, не вистачає у Франції. Більше того, така група людей є найвірогіднішим електоратом Макрона, і він спробує підштовхнути їх до волевиявлення.

Раніше повідомлялося, що міністр аграрної політики Стефан Ле Фоль і міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро вирішили підтримати Макрона замість кандидата від своєї партії.

Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.

Більше про вибори у Франції читайте у статті Надії Коваль "Хто зробить Францію новою? DT.UA.