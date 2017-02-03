Лукашенко провів найбільш тривалу прес-конференцію

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За всі 22 роки при владі Олександр Лукашенко ніколи не говорив так довго.

Розмова Лукашенко вийшов не просто великою, а найбільш великою Сайт президента Білорусі

Прес-конференція Олександра Лукашенка тривала 7 годин 21 хвилину і встановила рекорд з тривалості виступів білоруського президента.

Під час сьогоднішньої прес-конференції Лукашенко зробив кілька різких заяв на адресу кремлівського режиму, зокрема, заявив, що "друг Путін" штовхає його в напрямку Заходу, пригрозив судом за обмеження поставок нафти і пообіцяв порушити кримінальну справу відносно голови Россільгоспнагляду.

Попередній рекорд тривалості спілкування з журналістами Лукашенко встановив у 2015 році - тоді його прес-конференція тривала 7 годин і 7 хвилин.

Лукашенко вперше був обраний президентом Білорусі в 1994 році. У 1996 році за результатами референдуму про поправки до конституції відлік п'ятирічного терміну президентства розпочато заново, а Лукашенко отримав додаткові повноваження. Лукашенко також обирався президентом в 2001 році, 2006 році, в 2010 році і в 2015 році.