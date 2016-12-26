Топ Новини
<
>

Лукашенко-молодший заявив, що не хоче бути президентом Білорусі

26 грудня в 06:32

Молодший син білоруського президента до кінця не визначився, стати йому військовим або допомагати людям.

Лукашенко-младший
Лукашенко-молодший не бачить себе спадкоємцем батька
wikipedia
Молодший син президента Білорусі Олександра Лукашенка 12-річний Микола Лукашенко ще не визначився, яку професію обере в майбутньому, проте вже заявив, що не хотів би як і батько, очолити країну, коли виросте.

"Багато людей запитують мене про це. Мені щиро не дуже б хотілося, буде дуже важка життя, не впевнений, що готовий",— цитує Лукашенка-молодшого білоруське видання "Наша Ніва". Що стосується майбутньої професії, то молодший син білоруського президента бачить себе в ролі медика чи військового.

"Може, став би лікарем. Допомагати людям — це добре. Може, обрав військову кар'єру. Час ще є подумати",— сказав Микола Лукашенко.

Читайте також: Лукашенко подарував Кучмі плюшевого півня

У президента Білорусі троє дітей і семеро онуків. Лукашенко часто бере з собою на заходи неповнолітнього сина. Разом з ним він приїжджав до Києва з офіційним візитом в червні 2013 року.

У червні 2012 року Олександр Лукашенко під час візиту до Венесуели зробив заяву про те, що його тоді ще семирічний син Коля може стати його наступником на посту керівника країни.

За матеріалами: Наша нива
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.27
EUR 27.44
Останні новини