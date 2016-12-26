Лукашенко-молодший заявив, що не хоче бути президентом Білорусі

Молодший син білоруського президента до кінця не визначився, стати йому військовим або допомагати людям.

Лукашенко-молодший не бачить себе спадкоємцем батька wikipedia

Молодший син президента Білорусі Олександра Лукашенка 12-річний Микола Лукашенко ще не визначився, яку професію обере в майбутньому, проте вже заявив, що не хотів би як і батько, очолити країну, коли виросте.

"Багато людей запитують мене про це. Мені щиро не дуже б хотілося, буде дуже важка життя, не впевнений, що готовий",— цитує Лукашенка-молодшого білоруське видання "Наша Ніва". Що стосується майбутньої професії, то молодший син білоруського президента бачить себе в ролі медика чи військового.

"Може, став би лікарем. Допомагати людям — це добре. Може, обрав військову кар'єру. Час ще є подумати",— сказав Микола Лукашенко.

У президента Білорусі троє дітей і семеро онуків. Лукашенко часто бере з собою на заходи неповнолітнього сина. Разом з ним він приїжджав до Києва з офіційним візитом в червні 2013 року.

У червні 2012 року Олександр Лукашенко під час візиту до Венесуели зробив заяву про те, що його тоді ще семирічний син Коля може стати його наступником на посту керівника країни.