Лише найвищі керівники Росії могли дати дозвіл на кібернапади — спецслужби США

Керівники розвідувальних служб США виступили з заявою в в комітеті у справах збройних сил Сенату.

Американські спецслужби заявили, що лише перші особи РФ могли дати дозвіл на кібернапади econo.com.ua

Чільні представники спеціальних служб США під час слухань в американському Сенаті заявили, що лише найвище керівництво Росії могли дати дозвіл на кібератаки, які мали на меті втручання в вибори президента США.

Директор розвідки США Джеймз Клаппер та інші керівники розвідувальних служб у спільній доповіді на слуханні в комітеті у справах збройних сил Сенату США, заявили, що ці дані ґрунтуються на тому, який був обсяг і важливість цілей кібернападів, серед яких була виборча кампанія кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон, передає "Радіо Свобода".

Раніше повідомлялось, що рішення, яке обраний президент США Дональд Трамп прийме у зв'язку з російськими кібератаками, матиме для нього важливі політичні наслідки.

У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.