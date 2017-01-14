Лідер правих Фійон офіційно став кандидатом у президенти Франції

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Його підозрюють у проросійських поглядах.

Проросійський Фійон став кандидатом у президенти Франції

Переможець на праймеріз правих сил колишній прем'єр-міністр Франсуа Фійон був офіційно оголошений кандидатом на пост президента Франції.

Фійон виступив перед національною радою партії "Республіканці", де заявив, що не збирається нічого міняти в оголошеній передвиборчій програмі, заявивши, що не піддасться ні тиск як з боку політичних противників, так і власної партії. передає RFI.

Він також заявив, що в разі перемоги на виборах він не погодиться прийняти більшу кількість біженців, що Франція бере на даний час. Франція торік прийняла 78 тис. біженців, що 10% більше, ніж у 2015 р. В цей же час Німеччина за 11 місяців 2016 року Німеччина прийняла 280 тис. біженців, тоді як в 2015 році прийняла 890 тис. осіб.

Незважаючи на заявлений намір дотримуватися оголошеної програми, Франсуа Фійон внаслідок значної критики змушений був скасувати деякі положення програми, в тому числі, що стосуються громадського медичного страхування.

Раніше переміг на праймеріз Республіканців" Фійон пообіцяв покінчити з "жалюгідною п'ятирічкою" Олланда.