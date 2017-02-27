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Ле-Пен підозрюють у фінансовому шахрайстві на виборах 2012 року

27 лютого в 16:38

Ле-Пен могла намагатися уникнути декларування витрат на кампанію.

марин ли пен
Проти Ле-Пен зробили нові заяви
Из открытых источников
Колишній помічник лідера "Національного фронту" Гаель Нофрі зробив заяви щодо фінансового шахрайства у фінансуванні партії на виборах 2012 року. Нофрі стверджує, що партія Марін Ле-Пен використовувала фіктивний контракт Європарламенту, щоб не декларувати свої витрати на кампанії, повідомляє BBC.

"Національний фронт" вже фігурує в розслідуванні про незаконну виплату зарплат, тому нове звинувачення може стати ще одним фактором втрати рейтингу. Сама Ле-Пен, яка є зараз найбільш рейтинговим кандидатом у президенти Франції, відмовляється приходити на допити в поліцію до президентських виборів.

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Раніше повідомлялося, що французька поліція провела допити охоронця та начальника персоналу Марін Ле-Пен з приводу нецільової витрати коштів ЄС. Помічників звинувачують в отриманні грошей за роботу асистентами депутата Європарламенту, хоча вони не виконували такої роботи.

Нагадаємо, 20 лютого французька поліція провела обшук у штаб-квартирі право-популістської партії "Національний фронт" в Парижі, яку очолює кандидат у президенти Франції Марін Ле-Пен.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Ле-Пен президент поліція шахрай Франція рейтинг
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