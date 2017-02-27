Ле-Пен підозрюють у фінансовому шахрайстві на виборах 2012 року

Ле-Пен могла намагатися уникнути декларування витрат на кампанію.

Проти Ле-Пен зробили нові заяви Из открытых источников

Колишній помічник лідера "Національного фронту" Гаель Нофрі зробив заяви щодо фінансового шахрайства у фінансуванні партії на виборах 2012 року. Нофрі стверджує, що партіявикористовувала фіктивний контракт Європарламенту, щоб не декларувати свої витрати на кампанії, повідомляє BBC

"Національний фронт" вже фігурує в розслідуванні про незаконну виплату зарплат, тому нове звинувачення може стати ще одним фактором втрати рейтингу. Сама Ле-Пен, яка є зараз найбільш рейтинговим кандидатом у президенти Франції, відмовляється приходити на допити в поліцію до президентських виборів.

Раніше повідомлялося, щоохоронця та начальника персоналу Марін Ле-Пен з приводу нецільової витрати коштів ЄС. Помічників звинувачують в отриманні грошей за роботу асистентами депутата Європарламенту, хоча вони не виконували такої роботи.

Нагадаємо, 20 лютого французька поліція провела обшук у штаб-квартирі право-популістської партії "Національний фронт" в Парижі, яку очолює кандидат у президенти Франції Марін Ле-Пен.