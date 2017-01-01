Курди заявили про непричетність до новорічного теракту в Стамбулі

Влада Туреччини поки не заявила, хто несе відповідальність за напад.
Бойовики з "Робочої партії Курдистану" заявили сьогодні, 1 січня, що не стоять за організацією теракту, який забрав життя 39 людей у новорічну ніч в Стамбулі.
Влада країни поки не заявляла, хто несе відповідальність за напад.
"Ми почали збирати деякі дані, але влада поки що працюють, щоб отримати результат", - сказав журналістам прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йілдирим.
Як повідомлялося раніше, сьогодні внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.Інтерфакс-Україна