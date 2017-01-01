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Курди заявили про непричетність до новорічного теракту в Стамбулі

1 січня в 18:55

Влада Туреччини поки не заявила, хто несе відповідальність за напад.

Теракт Стамбул
Курди заявили, що не причетні до новорічного теракту в нічному клубі Стамбула

Бойовики з "Робочої партії Курдистану" заявили сьогодні, 1 січня, що не стоять за організацією теракту, який забрав життя 39 людей у новорічну ніч в Стамбулі.

Влада країни поки не заявляла, хто несе відповідальність за напад.

"Ми почали збирати деякі дані, але влада поки що працюють, щоб отримати результат", - сказав журналістам прем'єр-міністр Туреччини Біналі Йілдирим.

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Як повідомлялося раніше, сьогодні внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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Теги Стамбул курди Туреччина теракт
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