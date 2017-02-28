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"Король банкрутств" став міністром торгівлі США

28 лютого в 05:49

Сенат США затвердив на посаді мільярдера Росса.

уилбур росс
"Король банкрутств" увійшов в команду Трампа
РБК
Сенат США затвердив мільярдера Уілбура Росса на посаді міністра торгівлі Сполучених штатів.

Більш 50 з 100 сенаторів проголосували "за", таким чином, достатня кількість голосів для затвердження кандидатури набрана, пише "Інтерфакс".

79-річний інвестор, банкір і фахівець з антикризового управління Уілбур Росс зробив гроші (2,5 млрд доларів) на купівлі і реструктуризації компаній. Росса називають "королем банкрутств". 25 років він пропрацював в нью-йоркському відділенні банку Ротшильдів. На початку 1990-х Росс допоміг Трампу зберегти казино в Атлантік-Сіті.

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Як повідомлялося, в разі призначення на ключові пости в США всіх кандидатів, запропонованих Дональдом Трампом, нова адміністрація президента може стати найбагатшою за всю історію США. Сумарні статки всіх претендентів на посади в адміністрації оцінюється в 6 мільярдів доларів.

За матеріалами: Интерфакс , DT.UA ,
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