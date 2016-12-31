Коханець дружини посла Греції в Бразилії зізнався у вбивстві

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У вбивстві також брав участь двоюрідний брат Сержіу Морейра, який одержав за це 25 тисяч доларів.

Посла Греції в Бразилії вбив коханець його дружини

Бразильська поліція затримала поліцейського Сержіу Морейра за підозрою у вбивстві грецького посла. Незабаром він зізнався у злочині.

Згідно з отриманим наслідком визнання, він зарізав Киріакоса Амиридиса на прохання дружини посла, своєї коханки. У вбивстві також брав участь двоюрідний брат поліцейського, який отримав за це 80 тисяч реалів (25 тисяч доларів).

Раніше дружина грецького посла в Бразилії зізналася у співучасті в убивстві чоловіка. Мотивом злочину стала любовна зв'язок дружини дипломата з 29-річним працівником військової поліції Ріо-де-Жанейро. Спочатку Франсуаза Амиридис стверджувала, що її чоловік вийшов з дому і зник безвісти. Однак детективи виявили сліди крові на дивані в будинку, де дипломат і його дружина проводили різдвяні і новорічні канікули.

Про виявлення машини, яку раніше взяв напрокат 59-річний посол Греції Кіріакос Амірідіс, стало відомо вранці 30 грудня. Грецький посол зник три дні тому під час поїздки зі столиці країни міста Бразиліа в Ріо-де-Жанейро. Він мав намір взяти участь у святкуванні Нового року на пляжі Копакабана.

В останній раз його бачили в минулий понеділок в передмісті Ріо, в якому потім була знайдена машина. Версію про викрадення дипломата з самого початку називали малоймовірним, так як ніхто не вимагав за нього викуп.