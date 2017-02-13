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КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі

13 лютого в 01:26

У Пхеньяні стверджують, що була успішно протестована можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.

Ким Чен Ын
Кім Чен Ин особисто керував запуском балістичної ракети
ЦТАК
У КНДР заявили, що проведені напередодні випробування балістичної ракети в акваторії Японського моря були успішними.

Як повідомило агентство Yonhap у понеділок, 13 лютого, офіційний Пхеньян відзвітував про успішне тестування можливості оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатності його ухилення від перехоплення.

Також повідомляється, що ракета Pukguksong-2 середнього і дальнього радіусу дії була запущена під великим кутом, щоб не створювати загрозу безпеці сусідніх країн. Пуском особисто керував північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

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Нагадаємо, Північна Корея ввечері 11 лютого близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".

ЄС і НАТО також засудили випробування і закликали Пхеньян припинити їх.

За матеріалами: DT.UA
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Теги КНДР Корея випробування ядерна зброя
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