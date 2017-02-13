КНДР заявила про успішне випробування балістичної ракети в Японському морі

У Пхеньяні стверджують, що була успішно протестована можливість оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатність його ухилення від перехоплення.

Кім Чен Ин особисто керував запуском балістичної ракети ЦТАК

КНДР заявили, що проведені напередодні випробування балістичної ракети в акваторії Японського моря були успішними.

Як повідомило агентство Yonhap у понеділок, 13 лютого, офіційний Пхеньян відзвітував про успішне тестування можливості оснащення снаряда ядерною боєголовкою і здатності його ухилення від перехоплення.

Також повідомляється, що ракета Pukguksong-2 середнього і дальнього радіусу дії була запущена під великим кутом, щоб не створювати загрозу безпеці сусідніх країн. Пуском особисто керував північнокорейський лідер Кім Чен Ин.

Нагадаємо, Північна Корея ввечері 11 лютого близько 22:55 за місцевим часом запустила балістичну ракету. За оцінками фахівців, це була ракета середньої дальності, вона не загрожувала Північній Америці і не зачепила територіальні води Японії.

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе засудив запуск ракети і назвав його "абсолютно неприйнятним", а президент США Дональд Трамп повідомив, що підтримує в цьому питанні Японію "на 100 відсотків".

ЄС і НАТО також засудили випробування і закликали Пхеньян припинити їх.