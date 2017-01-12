Кібербезпеку в команді Трампа забезпечить екс-мер Нью-Йорка Джуліані

Вибираючи фахівця в сфері кібербезпеки, Трамп зробив ставку на старого друга.

У команді Трампа впевнені в тому, що у Джуліані великий досвід у сфері кібербезпеки nydailynews.com

Перехідна команда новообраного президента США Дональда Трампа довірила питання забезпечення кібербезпеки приватного сектора і нових розробок колишньому меру Нью-Йорка

Відповідну заяву команда президента поширила в четвер, 12 січня.

"Обраний президент Трамп радий оголосити про те, що колишній мер Руді Джуліані, як надійний друг, поділиться своїми знаннями та досвідом у сфері, що стосується комп'ютерної безпеки приватного сектора, а також у сфері нових розробок", - повідомили представники перехідної команди Трампа.

Кандидатура Джуліані найбільше підходить на цю посаду, тому що "у нього була довга і успішна кар'єра в правоохоронних органах, і вже протягом 16 років його робота пов'язана з безпекою приватного сектора", - вважають члени команди Трампа.

Раніше повідомлялося, що переможець президентських перегонів Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. У ній говориться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гілларі Клінтон. Тим часом Обама після доповіді розвідки впевнений у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.