Катастрофа російського Ту-154: головне

Версію теракту розглядають як малоймовірну.

На місці падіння Ту-154 працюють 3,5 тисячі рятувальників РИА Новости

25 грудня в акваторії Сочі зазнав аварії літак військового відомства Російської Федерації Ту-154. На борту знаходилися 92 людини, в тому числі члени ансамблю імені Александрова, знімальні групи "Першого каналу", НТВ і телеканалу "Звезда", а також член ради при президентові РФ Єлизавета Глінка, яка незаконно вывозила українських дітей з окупованого Донбасу. Повний список пасажирів Ту-154 опублікований на сайті Міноборони РФ. Пасажири літака летіли в Сирію на авіабазу Хмеймим з новорічним концертом.

Що сталося?

Літак Ту-154, який вилетів з підмосковного аеродрому Чкаловський, робив у Сочі дозаправку. Спочатку дозаправка планувалася в Моздоку, але була перенесена через складні погодні умови. В 5:40 ранку неділі (за московським часом) лайнер пропав з радарів диспетчерів. У цей момент він виконував маневр над російською акваторією Чорного моря. Згідно з даними радіолокаційної станції, Ту-154 впав в шести км від берегової лінії, де зараз ведеться інструментальна розвідка.

Опубліковано запис розмови з екіпажем російського літака перед падінням

На записі чути розмову нібито співробітниці Чорноморського центру організації повітряного руху з екіпажем літака. Диспетчер передає дані про курс та погоду, потім зв'язок переривається, і екіпаж перестає відповідати.

Версії авіакатастрофи

У ФСБ РФ назвали чотири основні версії авіакатастрофи:

- У двигун потрапили сторонні предмети;

- Літак заправили неякісним паливом, що призвело до втрати потужності і відмови роботи двигунів;

- Помилка пілотування;

- Технічна несправність літака.

При цьому в ФСБ не знайшли ознак, що вказують на можливість здійснення теракту на борту літака Ту-154. Про екіпаж літака відомо, що командир Роман Волков налітав близько 3,5 тисячі годин і працював в тому числі в гарячих точках. На борту також був штурман Олександр Пєтухов, який працював у складі екіпажу "танцюючого" Ту-154 під час успішної аварійної посадки в підмосковному Чкаловському.

За фактом катастрофи повітряного судна порушено кримінальну справу за ст. 351 Кримінального кодексу РФ – "порушення правил польотів або підготовки до них".

Супутниковий знімок району аварії

Європейський космічним апарат Sentinel-1B зробив радіолокаційний знімок району Чорного море незабаром після аварії там Ту-154. Знімок має дозвіл 10 метрів на піксель.

"На знімку видно, де розлилося по морю паливо, де вузька частина, так би мовити, "носик" плями. По всій видимості, там стався удар літака об поверхню води, а далі пляма поширюється на південний схід... Від берега до "носика" — 1,4 кілометра", — прокоментувала співробітниця Інституту космічних досліджень РАН Ольга Лаврова опублікований ними знімок.

Пошукова операція

На місці падіння Ту-154 працюють 3,5 тисячі рятувальників. Групування пошукової операції було збільшено до 39 кораблів і семи глибоководних апаратів. Також для пошуку задіяні п'ять вертольотів і безпілотники.

На поточний момент в 1,5 кілометрах від берега водолази виявили фрагменти лайнера, зокрема, стійку шасі. Вони знаходяться на глибині 50-70 метрів. "В 5,5 км — знайдена масляниста пляма. В акваторії Чорного моря виявлені особисті речі пасажирів літака", — розповіли в МНС. Головком Повітряно-космічних сил Віктор Бондарєв запевнив, що бортові самописці будуть виявлені як тільки водолази знайдуть корпус літака. Радіомаяків на "чорних ящиках" військового борту не було з міркувань секретності.

Загиблі

Лише за першу добу знайдено 11 тіл і 154 фрагмента. Впізнання будуть проводити за допомогою генетичної експертизи. Для цього родичів пасажирів Ту-154 закликали здати зразки ДНК. Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв припустив, що інші загиблі можуть знаходитися всередині фюзеляжу. Деякі ЗМІ повідомили про те, що на кількох загиблих при катастрофі були надіти рятувальні жилети. Однак в Міноборони РФ спростували цю інформацію. "Всі чутки з посиланням на анонімні джерела про те, що на пасажирів літака, що розбився Ту-154 нібито були надіти рятувальні жилети,— ганебні інсинуації, абсолютно не відповідають дійсності",— заявили в прес-службі відомства. До Москви доставили перші тіла загиблих.

Понеділок оголошено в Росії днем жалоби за загиблими.