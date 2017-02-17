Кандидати від лівих партій Франції хочуть об'єднати зусилля на президентських виборах

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Потрапляння єдиного кандидата від лівих сил у другий тур збільшить шанси президентства Ле-Пен.

Ліві кандидати об'єднаються для перемоги на президентських виборах у Франції @ ortw/flickr.com

Кандидат від Соціалістичної партіїі представник крайніх лівих Жан-Люк Меланшон ведуть переговори щодо об'єднання зусиль на парламентських виборах у Франції. Дві провідні ліві сили Франції хочуть домовитися про висунення єдиного кандидата, щоб мати шанси поборотися за посаду президента, повідомляє Reuters

Зараз рейтинг Амона становить близько 14%, а рівень підтримки Меланшона знаходиться на відмітці 12%. Комбінований рейтинг кандидатів виводить єдиного представника лівих сил у другий тур. Однак точний рейтинг такого об'єднання невідомий, оскільки соціологічні служби не передбачали такого результату і не проводили відповідні заміри.

Вихід кандидата від лівих сил у другий тур з Марі Ле-Пен, яка поки що має найвищий рейтинг серед претендентів на пост президента, суттєво підвищить шанси представниці ультраправого "Національного фронту". Лівий кандидат буде мати значно меншу підтримку у другому турі, ніж центрист Еммануель Макрон або правий Франсуа Фійон.

Нагадаємо, що президентські вибори у Франції відбудуться у два раунди - 23 квітня і 7 травня 2017 року.

Також раніше зазначалося, що найбільші шанси перемогти на президентських виборах мають праві кандидати. Однак за даними опитування 30 січня з'ясувалося, що найбільшу підтримку має центрист Еммануель Макрон, чий рейтинг виріс на один пункт і тепер становить 22-23%.