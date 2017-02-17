Кандидати від лівих партій Франції хочуть об'єднати зусилля на президентських виборах

Потрапляння єдиного кандидата від лівих сил у другий тур збільшить шанси президентства Ле-Пен.
Зараз рейтинг Амона становить близько 14%, а рівень підтримки Меланшона знаходиться на відмітці 12%. Комбінований рейтинг кандидатів виводить єдиного представника лівих сил у другий тур. Однак точний рейтинг такого об'єднання невідомий, оскільки соціологічні служби не передбачали такого результату і не проводили відповідні заміри.
Вихід кандидата від лівих сил у другий тур з Марі Ле-Пен, яка поки що має найвищий рейтинг серед претендентів на пост президента, суттєво підвищить шанси представниці ультраправого "Національного фронту". Лівий кандидат буде мати значно меншу підтримку у другому турі, ніж центрист Еммануель Макрон або правий Франсуа Фійон.
Також раніше зазначалося, що найбільші шанси перемогти на президентських виборах мають праві кандидати. Однак за даними опитування 30 січня з'ясувалося, що найбільшу підтримку має центрист Еммануель Макрон, чий рейтинг виріс на один пункт і тепер становить 22-23%.DT.UA