Ізраїль скоротить фінансування ООН

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В Тель-Авіві заявили, що ООН фінансує антиізраїльські організації.

Ізраїль зменшить свій внесок на користь ООН на 6 млн доларів http://ieshua.org/

Ізраїльська сторона зменшить обсяг свого внеску на користь Організації об'єднаних націй () у відповідь на резолюцію Радбезу ООН, яка засуджує будівництво ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях.

Як повідомляє російська редакція Deutsche Welle, з відповідною заявою 7 січня виступив представник ізраїльського МЗС.

"Держава Ізраїль ухвалила рішення у 2017 році скоротити наш щорічний внесок на 6 млн доларів", - заявив він, додавши, що ця сума приблизно відповідає виплатам, які ООН здійснює на користь "антиізраїльських організацій".

Вказується, що в цілому, Ізраїль переводить на рахунки ООН близько 40 млн доларів на рік.

Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції.

У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.

Детальніше про охолодження відносин між Україною та Ізраїлем після скандального голосування щодо резолюції Радбезу ООН читайте в статті Володимира Кравченка "Демарш у Хануку" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".