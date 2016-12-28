Ізраїль призупинив будівництво поселень на палестинській території

Розгляд питання було відкладено через майбутню промову держсекретаря США Джона Керрі.

Ізраїль призупинив будівництво поселень згідно з резолюцією ООН, підтриманою Україною jewishagency.org резолюції Ради безпеки ООН є палестинською територією, повідомляє Reuters.

Розгляд питання було відкладено через майбутньої промови держсекретаря США Джона Керрі, яка буде присвячена ситуації на Близькому Сході, зокрема варіантів вирішення ізраїльсько-палестинського конфлікту.

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Як повідомлялося ,Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Україна підтримала даний проект резолюції. У зв'язку з цим прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху скасував запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана. Також, за даними ізраїльських ЗМІ, Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносиниз представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резлюцию Ради Безпеки ООН 23 грудня.

У відповідь міністерство закордонних справ України викликало посла Ізраїлю в Києві для роз'яснення ситуації з голосуванням за резолюцію Ради безпеки ООН. В ході зустрічі українська сторона виступила із закликом "припинити роздмухувати антиукраїнську істерію". "За підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищення градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільстві", - підкреслили в МЗС.