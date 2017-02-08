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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі

8 лютого в 18:02

У Білому домі теракт засудили, назвавши "боягузливим нападом".

ИГИЛ
Терористи пообіцяли покарати всіх "відступників"
dailycaller.com
Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт біля будівлі Верховного суду в Кабулі, повідомляє Reuters.

Внаслідок інциденту загинули щонайменше 22 людини, ще 45 отримали поранення.

Терорист-смертник, ідентифікований як Абу Бакр Альтажик, підірвав на собі пояс смертника на парковці суду ввечері, коли співробітники залишали будівлю.

"Відступники повинні знати, починаючи з суддів-тиранів, що їх богохульні думки не залишаться безкарними", - йдеться в заяві "Ісламської держави".

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер назвав теракт "боягузливим нападом" і заявив про те, що Радник з питань Національної безпеки США Майкл Флінн подзвонив своєму афганському колезі, Раднику з питань Національної безпеки Афганістану Мохаммаду Атмару, щоб "висловити підтримку США уряду Афганістану".

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Як повідомлялося раніше, 10 січня в столиці Афганістану пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

Внаслідок вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також низка високопосадовців і громадяни ОАЕ.

За матеріалами: DT.UA
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Теги вибух теракт Афганістан відповідальність терорист суд
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