"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі

У Білому домі теракт засудили, назвавши "боягузливим нападом".
Внаслідок інциденту загинули щонайменше 22 людини, ще 45 отримали поранення.
Терорист-смертник, ідентифікований як Абу Бакр Альтажик, підірвав на собі пояс смертника на парковці суду ввечері, коли співробітники залишали будівлю.
"Відступники повинні знати, починаючи з суддів-тиранів, що їх богохульні думки не залишаться безкарними", - йдеться в заяві "Ісламської держави".
Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер назвав теракт "боягузливим нападом" і заявив про те, що Радник з питань Національної безпеки США Майкл Флінн подзвонив своєму афганському колезі, Раднику з питань Національної безпеки Афганістану Мохаммаду Атмару, щоб "висловити підтримку США уряду Афганістану".
Як повідомлялося раніше, 10 січня в столиці Афганістану пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".
Внаслідок вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також низка високопосадовців і громадяни ОАЕ.DT.UA