"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за теракт у Кабулі

У Білому домі теракт засудили, назвавши "боягузливим нападом".

Терористи пообіцяли покарати всіх "відступників" dailycaller.com

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність заповідомляє Reuters

Внаслідок інциденту загинули щонайменше 22 людини, ще 45 отримали поранення.

Терорист-смертник, ідентифікований як Абу Бакр Альтажик, підірвав на собі пояс смертника на парковці суду ввечері, коли співробітники залишали будівлю.

"Відступники повинні знати, починаючи з суддів-тиранів, що їх богохульні думки не залишаться безкарними", - йдеться в заяві "Ісламської держави".

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер назвав теракт "боягузливим нападом" і заявив про те, що Радник з питань Національної безпеки США Майкл Флінн подзвонив своєму афганському колезі, Раднику з питань Національної безпеки Афганістану Мохаммаду Атмару, щоб "висловити підтримку США уряду Афганістану".

Як повідомлялося раніше, 10 січня в столиці Афганістану пролунав вибух. Терорист-смертник підірвав себе відразу ж після того, як вибухнув начинений вибухівкою автомобіль. Обидва вибухи сталися біля будівлі парламенту Афганістану, в людному районі Кабула. Відповідальність за теракт взяв на себе рух "Талібан".

Внаслідок вибуху загинула 51 людина, ще близько 150 людей отримали поранення. Серед постраждалих від вибуху були жінки і діти, а також низка високопосадовців і громадяни ОАЕ.