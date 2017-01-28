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Іран заборонить в'їзд громадянам США

28 січня в 22:03

Заборона пов'язана з відмовою США приймати громадян семи мусульманських країн.

Иран с ракетами
Іран відповів на дії Трампа
korrespondent.net
Ісламська республіка Іран не пускатиме на свою територію американських громадян у відповідь на відмову США приймати у себе громадян семи мусульманських держав.

В Тегерані не повідомили, коли саме буде запроваджена така заборона.

"Хоча ми поважаємо американський народ і робимо різницю між людьми і ворожою політикою американського уряду, Іран скористається принципом взаємності поки обмеження США проти наших громадян не будуть зняті ", - йдеться в заяві МЗС Ірану.

Як наголошується в міністерстві, обмеження поїздок мусульман в Америку "є відкритою образою мусульманського світу і іранського народу, і великим подарунком для екстремістів".

За даними МЗС, заборона США зробить неможливим іранським родичам і друзям відвідати іранських американців, яких налічується більше мільйона чоловік.

Президент Дональд Трамп своїм указом заборонив на три місяці пускати в США громадян Ірану, Сирії, Іраку, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Заборона поширюється навіть на тих, хто має візи. Обмеження пов'язане боротьбою з тероризмом.

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Як повідомляється, президент США Дональд Трамп підписав укази про імміграцію та охорону державного кордону, яка передбачає будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

За матеріалами: Reuters
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