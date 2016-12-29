Іракські війська знову атакують Мосул

Сили спецназу штурмують район Інтісар, а федеральні поліцейські повинні будуть зайняти сусідній район.

Іракська армія почала новий наступ на Мосул Iraqi News

почали новий наступ на бойовиків "Ісламського держави" в декількох південно-східних районах Мосула в четвер, 29 грудня, повідомляє Reuters із посиланням на чиновників Міністерства внутрішніх справ Іраку.

"Наші війська наступають. За перші п'ять або десять хвилин вони зайняли 500 метрів. Зараз вони відкривають вогонь", - коментував ситуацію офіцер сил швидкого реагування спецназу Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, іракські сили швидкого реагування атакували район Інтісар, у той час як тисячі федеральних поліцейських, розміщених біля південних передмість Мосула два тижні тому, повинні будуть зайняти сусідній район.

Наступ іракської армії було сповільнено введеною на початку місяця паузою на "оперативний ремонт".

Падіння Мосула може завдати серйозної шкоди самопроголошеному "Халіфату", проте бойовики "Ісламського держави" здатні ініціювати заколот серед місцевого населення і спровокувати атаки на сили міжнародної коаліції.

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця цього року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.