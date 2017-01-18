Іракські війська встановили повний контроль над східним Мосулом

За словами військового, успіх іракських сил є "безпрецедентним".

Урядові війська Іраку встановили повний контроль над східними районами Мосулу South Front

Урядові війська Іраку заявили про витіснення бойовиків ІЛІЛ зі східної частині Мосула і встановлення повного контря над східним берегом річки Тигр в місті.



Командувач антитерористичними силами Іраку генерал-лейтенант Таліб Шагаті заявив, що успіх іракських сил є "безпрецедентним", передає Associated Press.

Сьогодні вранці, 18 січня, генерал-майор Маан аль-Сааді, командир другого дивізіону контртерористичних сил армії Іраку, заявив, що контртерористичні сили зможуть звільнити східний Мосул протягом декількох годин, після чого почнуть наступ на позиції бойовиків на заході міста.

Іракський прем'єр-міністр Хайдер аль-Абаді, який раніше збирався взяти Мосул під контроль урядових військ до кінця 2016 року, 28 грудня повідомив про те, що для перемоги над "Ісламською державою" в Іраку буде потрібно ще три місяці.

Нагадаємо, 20 жовтня 2016 року іракська армія спільно з курдськими військовими формуваннями "Пешмарга" розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.