ІДІЛ відновив масові страти в амфітеатрі Пальміри

Терористи використовують подібні вбивства для залякування населення.

У Пальмірі поновилися масові страти UNESCO

Терористи ІДІЛ відновили масові вбивства в стародавньому театрі у місті Пальміра, повідомляють в сирійській моніторингової групі з прав людини.

За даними правозахисників, страти пройшли днями в римському театрі, а також за межами музею, в районі колишньої військової бази, що використовується російськими військами.

Серед жертв терористів вчителя, сирійські солдати, члени інших повстанських угруповань, які борються проти Асада, так і ІДІЛ.

На думку групи, масові вбивства свідчать про рішучість ІДІЛ продовжувати наводити жах на населення і війська супротивника, не дивлячись на поразки в Іраку.

Як повідомлялося, в грудні бойовики ІДІЛ знову увійшли до Пальміри, скориставшись відсутністю в місті військ Асада.