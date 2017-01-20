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ІДІЛ відновив масові страти в амфітеатрі Пальміри

20 січня в 00:12

Терористи використовують подібні вбивства для залякування населення.

пальмира
У Пальмірі поновилися масові страти
UNESCO
Терористи ІДІЛ відновили масові вбивства в стародавньому театрі у місті Пальміра, повідомляють в сирійській моніторингової групі з прав людини.

За даними правозахисників, страти пройшли днями в римському театрі, а також за межами музею, в районі колишньої військової бази, що використовується російськими військами.

Серед жертв терористів вчителя, сирійські солдати, члени інших повстанських угруповань, які борються проти Асада, так і ІДІЛ.

На думку групи, масові вбивства свідчать про рішучість ІДІЛ продовжувати наводити жах на населення і війська супротивника, не дивлячись на поразки в Іраку.

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Як повідомлялося, в грудні бойовики ІДІЛ знову увійшли до Пальміри, скориставшись відсутністю в місті військ Асада.

За матеріалами: The Times
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