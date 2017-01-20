ІДІЛ відновив масові страти в амфітеатрі Пальміри

Терористи використовують подібні вбивства для залякування населення.
За даними правозахисників, страти пройшли днями в римському театрі, а також за межами музею, в районі колишньої військової бази, що використовується російськими військами.
Серед жертв терористів вчителя, сирійські солдати, члени інших повстанських угруповань, які борються проти Асада, так і ІДІЛ.
На думку групи, масові вбивства свідчать про рішучість ІДІЛ продовжувати наводити жах на населення і війська супротивника, не дивлячись на поразки в Іраку.
Як повідомлялося, в грудні бойовики ІДІЛ знову увійшли до Пальміри, скориставшись відсутністю в місті військ Асада.The Times