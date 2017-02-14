Гутерріш закликав реформувати Раду безпеки ООН

Генсек ООН вважає, що Рада безпеки "не відповідає логіці сьогоднішнього світу".

Гутериш вважає, що в світі панує безлад Українська місія в ООН/Twitter

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гутерріш закликав до реформи Ради безпеки ООН і міжнародних фінансових установ, оскільки вони втратили довіру. "Вдосконалення системи державного управління, підвищення рівня довіри між урядами і народами – все це створює умови для зміцнення довіри у відносинах між країнами. Світ, у якому ми живемо сьогодні, перестав бути біполярним, він також більше не однополярен. Однак він все ще не став багатополярним. Поки в ньому панує безлад", - сказав Гутерріш , виступаючи на Всесвітньому саміті з питань управління в Дубаї (ОАЕ).

За його словами, реформа назріла, оскільки потрібен ривок в дипломатії, спрямований на досягнення світу, повідомляє Центр новин ООН.

"Для досягнення миру, потрібен прорив у дипломатії. Нам потрібні чесні посередники, які прагнуть об'єднати країни, які відіграють важливу роль у вирішенні конфліктів в різних частинах світу, і, зокрема в цьому регіоні. Але ми повинні зорганізувати міжнародне співтовариство так, щоб воно зосередилося на усунення корінних причин конфліктів", - підкреслив Генсек ООН.

"Необхідно зробити глобальні дії, спрямовані на вирішення глобальних проблем. При цьому важливу роль мають відігравати багатосторонні інститути. У цьому зв'язку важливо, щоб ці глобальні багатосторонні установи пользоваль довірою", - сказав глава ООН, підкресливши, що сьогодні цього немає.

"Якщо подивитися, наприклад, на ООН, то сьогодні наявності явна недовіра до Ради безпеки, ясне розуміння того, що Рада безпеки більше не відповідає логіці сьогоднішнього світу, який відрізняється від світу, що існував після Другої світової війни, коли була створений ця Рада", - сказав Гутерріш.

Багатьом міжнародним організаціям, на думку глави ООН, не вистачає здатності ефективно реагувати на сучасні проблеми.

"Ми були свідками труднощів при подоланні глобальної фінансової кризи. Необхідні глибокі реформи глобальних інститутів. Реформи, які пов'язані з діяльністю Ради безпеки, а також фінансових інститутів... Але реформи потребують і всі аспекти нашої роботи", - заявив генсек.

Як повідомлялося, Рада безпеки ООН 13 лютого схвалила ініційовану Україною резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури від терористичних атак.