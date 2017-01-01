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Португалець стане дев'ятим за рахунком генсекретарем організації.

Антоніу Гутерріш вступив на посаду Генсека ООН Українська місія в ООН/Twitter

Антоніу Гутерріш сьогодні, 1 січня, вступив на посаду Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй. Він замінив на посаді корейця Пан Гі Муна, корый вчора, 31 грудня, відпрацював свій останній день на посаді.

"Я знаю, що пан Гутерріш – людина високих принципів. Він небайдужий до чужого лиха. І ці якості він уже проявив, коли обіймав посаду Верховного комісара у справах біженців. Я дуже задоволений тим, що держави – члени ООН обрали в якості мого наступника такої прекрасної людини", - сказав Пан Гі Мун.

Нагадаємо, 6 жовтня 2016 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій рекомендувала Генеральній Асамблеї ООН призначити кандидата від Португалії Антоніу Гутерриша на посаду Генерального секретаря ООН. У разі остаточного затвердження його кандидатури, Гутерриш стане 9-м за рахунком генсекретарем організації. З 1 січня 2017 року португальський політик змінить чинного генсека ООН Пан Гі Муна, який пропрацював на цій посаді два терміни поспіль. На посту генсека Гуттериш пробуде до 2021 року.

Гутерриш перебував на посаді Верховного комісара ООН у справах біженців у період з червня 2005 року по грудень 2015 року. До УВКБ Гутерриш протягом 28 років працював в уряді та на державній службі в Португалії. У своєму виступі в якості кандидата на посаду керівника всесвітньої організації перед делегатами Генасамблеї він сказав, що йому стане в нагоді цей досвід роботи.

Видання New York Times писало, що Антоніу Гутерриш може стати реформатором ООН. На посаді прем'єр-міністра він створив сприятливі умови для розвитку бізнесу і провів масштабну приватизацію державних компаній, при цьому вливаючи значні кошти в соціальні програми, такі як розвиток державної системи освіти і охорони здоров'я. Він домігся прийняття закону про встановлення мінімального рівня доходів для родини і створення урядового фонду для допомоги бідним верствам населення досягти цього рівня.