Грузія навесні отримає безвізовий режим з ЄС

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Голосування в Європарламенті призначено на друге лютого.

Грузія отримає "безвиз" вже навесні

В Європарламенті другого лютого пройде голосування з лібералізації візового режиму для громадян Грузії , представник Європейської Народної Партії Марія Габріел.

МЗС Грузії привітав прискорений темп процедур у ЄС, необхідних для безвізового в'їзду громадян в Шенгенську зону, повідомляє "Голос Америки".

Після цього залишиться кілька остаточних процедур, які, як заявила ЗМІ доповідач Європарламенту по Грузії та представник Європейської Народної Партії Марія Габріел, намічені на початок березня.

"Я дуже сподіваюся, що вже через кілька тижнів громадяни Грузії зможуть без віз подорожувати по Євросоюзу. Рада ЄС пообіцяла мені, що угода буде опублікована відразу ж після підписання і після цього набуде чинності вже через три дні. Тобто, Рада в принципі готова підписати угоду на початку березня", - повідомила Марія Габріел.

Голосування в Європарламенті про скасування віз громадянам Грузії внесено в порядок денний 2-го лютого. Раніше очікувалося, що дане питання буде розглянуто 13-16 лютого.

МЗС Грузії вітає прискорений темп процедур у ЄС, необхідних для безвізового в'їзду громадян в Шенгенську зону.

Як повідомлялося, коміте Європейського парламенту з громадянських свобод, юстиції і внутрішніх справ проголосував за безвізовий режим для громадян Грузії.