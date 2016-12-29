Громадяни ЄС незадоволені зовнішньополітичним курсом, але не хочуть нового Brexit

Лише 36% жителів у 15 країнах Європи готові проголосувати за вихід з Європейського союзу.

Жителі країн-членів ЄС незадоволені обраним курсом, але не хочуть повторення Brexit Flickr/European Parliament

Виборці Франції, Німеччини, Італії і Греції сумніваються в тому, що їх країни, але не хочуть виходити з Європейського союзу як Велика Британія, передає дані опитування, проведеного з 25 листопада по 7 грудня, Reuters

Майбутнім курсом своїх країн незадоволені 89% опитаних у Греції, 82% у Франції, 79% в Італії та 62% у Німеччині.

Інтернет-опитування WIN/Gallup International показало, що 14 тисяч 969 осіб незадоволені Європейським союзом. Тим не менш, 60% жителів більшості найбільших держав-членів ЄС підтримують.

Незважаючи на те, що багато жителів країн-членів ЄС ним незадоволені, лише мала їх частка готова голосувати за вихід з Європейського союзу. 36% відсотків у 15 країнах, що брали участь в опитуванні, включно з Великою Британією.

У Німеччині, Франції та Бельгії відсоток людей, готових голосувати за вихід з ЄС, знизився, порівняно з минулим роком. У Фінляндії та Греції збільшився з 29 до 40% і з 38 до 46% відповідно.

"Переважна більшість громадян ЄС, які вважають, що їхні країни рухаються в неправильному напрямку, проживають у Франції та Греції. Що дає родючий грунт правим популістським партіям", - зауважив Джонні Хілд, виконавчий директор ORB International, що проводила британське опитування.

На результати опитування не вплинув теракт у Берліні, так як він проводився до 19 грудня. Хоча 60% опитаних все ж відзначили, що хотіли б мати менше мігрантів і біженців у своїх країнах. У Греції зменшення числа мигрнатов і біженців хочуть 86% опитаних, в Італії – 75%, а в Німеччині – 64%.

Нагадаємо, що прихильники так званого Brexit перемогли у Великій Британії за результатами референдуму про збереження членства країни в Євросоюзі. Так, за вихід з ЄС проголосували 51,9, тоді як за збереження членства – 48,1%. При цьому Шотландія, Північна Ірландія і Гібралтар проголосували за те, щоб залишатися в ЄС.

Прем'єр-міністр Тереза Мей запевнила: Британія не буде починати переговори з Brexit у цьому році. Раніше британський міністр Ліам Фокс, який відповідає в новому уряді за переговори з ЄС по торгових угодах, назвав приблизну дату Brexit – 1 січня 2019 року.