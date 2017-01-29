Google попросив своїх співробітників терміново повернутися в США

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Це викликано останніми указами Трампа проти мігрантів.

Google просить своїх працівників-мігрантів повернутися на роботу

Інтернет-гігант Google закликав співробітників, що перебувають за межами США, скоріше повернутися в країну через недавній указ президента США , що обмежує в'їзд іммігрантів у США.

У компанії вважають, що її працівники-мігранти з семи мусульманських країн можуть не потрапити назад на роботу. Через це можуть постраждати більше 100 співробітників корпорації.

У компанії також побоюються, що новий указ може створити бар'єри для залучення талановитих фахівців з інших країн у США.

Президент США Дональд Трамп в п'ятницю заморозив програму прийому біженців в США, а також ввів обмеження на в'їзд в країну для громадян Ірану, Іраку, Сирії, Ємену, Судану, Сомалі та Лівії. Вихідці з цих країн не можуть дозволити сісти на борт літаків, що летять в США, навіть якщо у них є "грін-карта".