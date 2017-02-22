Головою Скотланд-Ярду вперше в історії Лондона стала жінка

Крессіда Дік змінить на цій посаді свого попередника, який керував відомством з 2011 року.

Лондонський Скотланд-Ярд вперше в історії очолила жінка cyplive.com

Комісара лондонської служби столичної поліції () Бернарда Хоган-Хау змінить на посаді Крессіда Дік – перша жінка-начальник поліції в історії столиці Великої Британії, повідомляє ВВС

Хоган-Хау очолив Скотланд-Ярд в 2011 році та в 2016 вийшов на пенсію.

Крессиді Дік 56 років, службі в поліції новий комісар віддала понад 30 років свого життя. З 2011 по 2015 роки вона займала посаду помічника комісара Скотланд-Ярду з питань контртерористичного напрямку. Останні два роки Дік працювала в Міністерстві закордонних справ Великої Британії, де займала посаду, пов'язану зі сферою безпеки.

Крім самої Крессіди Дік, на посаду комісара претендували голова Національної ради начальників поліції Великої Британії Сара Торнтон, головний констебль поліції Ессекса Стівен Кавана і помічник комісара Скотланд-Ярду Марк Роулі.

Сама Дік заявила, що "схвильована" своїм призначенням.

"Це – чудова, відповідальна і дивовижна можливість. Я буду працювати з неймовірними людьми. Величезне спасибі всім, хто вчив мене і підтримав на моєму шляху", - зазначила вона.

Призначення Дік підтримали міністр внутрішніх справ Великої Британії Ембер Радд і мер Лондона Садік Хан.

Тим не менш, його розкритикували родичі бразильського електрика Жана Шарля де Менезеса. Під час лондонських терактів 2005 року він був помилково ідентифікований як один з терористів і застрелений під час проведення антитерористичної операції, якою керувала Крессіда Дік.

Хоч дії Дік і виправдали, кузени де Мензеса Патрісія Армані і Алекс Перейра наголосили на тому, що її призначення було "образливим по відношенню до його пам'яті". Вони також просили мера Лондона не призначати Крессіду Дік на посаду голови Скотланд-Ярду.

Скотланд-Ярд є найбільшою поліцейською установою в Англії. У ньому працє 31 тисяча офіцерів, які відповідають за територію у 1606 квадратних кілометрів і населення в 7,2 млн осіб, що проживають в Лондоні та його околицях.

Служба виконує поліцейські функції на території Великого Лондона (крім Сіті) і протидіє тероризму на всій території країни. Співробітники Скотланд-Ярду також охороняють королівську родину і членів уряду.