Голова апарату Білого дому просив ФБР спростувати інформацію про зв'язки Трампа з Росією - ЗМІ

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Але у спецслужбі відмовилися публічно заперечувати репортажі ЗМІ, які не подобаються команді президента.

У Трампа просили ФБР виступити проти ЗМІ, які повідомляють про його можливі зв'язки з Росією. © European Council

Голова апарату Білого дому Райнс Прібес попросивпублічно спростувати репортаж лояльної до Демократичної партії газети New York Times про те, що команда Дональда Трампа під час виборчої кампанії контактувала зі спецслужбами Росії.

Про це повідомляє AP з посиланням на Білий дім. Чиновники повідомили виданню, що Прібес звернувся до спецслужби з таким проханням після того, як в ФБР повідомили, що вважають інформацію в репортажі не точною. Втім, публічно про це заявляти бюро не збиралося.

Звернення Пібеса до ФБР розлютило деяких демократів. Вони вказують, що будь-які контакти чиновників з правоохоронними органами щодо поточних розслідувань в США жорстко обмежені.

"Білому дому заборонено тиснути на ФБР, щоб воно зробило якісь публічні заяви про поточне розслідування, яке стосується президента і його соратників", - сказав депутат-демократ Джон Коніерс, який представляє свою партію у парламентському комітеті з питань юстиції.

У свою чергу, CNN з посиланням на власні джерела повідомляє, що ФБР відмомило Прібесу. Тим часом, прес-секретар Білого дому Шон Спайсер сказав телеканалу, що адміністрація не зробила нічого протизаконного і не намагалася тиснути на правоохоронців.

"Ми не намагалися замовчати цю історію. Ми просили ФБР лише сказати правду", - сказав Спайсер.

У свою чергу, в ФБР ніяк не прокоментували розмову з Прібесом.

Нагадаємо, що видання New York Times, лояльне до Демократичної партії, писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.