Глава Секретної служби США йде у відставку

Глава Секретної служби США Джозеф Кленсі йде у відставку у зв'язку з виходом на пенсію, повідомляється в заяві служби.

"Вітаємо з виходом на пенсію, директор Кленсі. Чоловіки і жінки Секретної служби вдячні вам за 29 років роботи та керівництва", – йдеться в повідомленні Секретної служби в Twitter.

Congratulations Dir Clancy on your retirement! The men & women of the @SecretService are grateful for your 29 years of service & leadership