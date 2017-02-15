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Глава Секретної служби США йде у відставку

15 лютого в 04:21

Джозеф Кленсі захотів на пенсію.

Джозеф Клэнси
Кленсі йде на відпочинок
Глава Секретної служби США Джозеф Кленсі йде у відставку у зв'язку з виходом на пенсію, повідомляється в заяві служби.

"Вітаємо з виходом на пенсію, директор Кленсі. Чоловіки і жінки Секретної служби вдячні вам за 29 років роботи та керівництва", – йдеться в повідомленні Секретної служби в Twitter.


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Як повідомлялося раніше, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

За матеріалами: DT.UA
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