Глава Секретної служби США йде у відставку

Джозеф Кленсі захотів на пенсію.

Кленсі йде на відпочинок

Глава Секретної служби США Джозеф Кленсі йде у відставку у зв'язку з виходом на пенсію, повідомляється в заяві служби.

"Вітаємо з виходом на пенсію, директор Кленсі. Чоловіки і жінки Секретної служби вдячні вам за 29 років роботи та керівництва", – йдеться в повідомленні Секретної служби в Twitter.

Congratulations Dir Clancy on your retirement! The men & women of the @SecretService are grateful for your 29 years of service & leadership — U.S. Secret Service (@SecretService) 14 лютого 2017 р.

Як повідомлялося раніше, радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.