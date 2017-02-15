Глава Пентагону вимагає від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону

Адміністрація Трампа висунула ультиматум союзникам по НАТО: платіть за безпеку більше.

Членам НАТО поставили ультиматум: або вони збільшать витрати на оборону, або США скоротять свої зобов'язання

Міністр оборони СШАвимагає від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.

"Американський платник податків більше не в змозі нести на собі неспівставну частку у захисті західних цінностей. Американці не можуть дбати про безпеку ваших дітей більше, ніж ви самі", - сказав Меттіс на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.

Меттіс заявив, що в іншому випадку США будуть змушені знизити підтримаю Альянсу.

За словами Меттіса, ця вимога є політичною реальністю сьогоднішнього дня у Вашингтоні.

Нагадаємо, що зараз більшість з 28 країн НАТО не виконують нормативу Альянсу і витрачають на оборону менше 2% від ВВП.

Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про перманентне підвищення відатків на оборону. За словами Меркель, йдеться про понад 20 млрд євро додаткових витрат. Оборонний бюджет Німеччини в 2016 році становить 34,3 млрд євро, тобто 1,2% від внутрішнього валового продукту країни.