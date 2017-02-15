Глава Пентагону вимагає від союзників по НАТО збільшити витрати на оборону

Адміністрація Трампа висунула ультиматум союзникам по НАТО: платіть за безпеку більше.
"Американський платник податків більше не в змозі нести на собі неспівставну частку у захисті західних цінностей. Американці не можуть дбати про безпеку ваших дітей більше, ніж ви самі", - сказав Меттіс на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в Брюсселі.
Меттіс заявив, що в іншому випадку США будуть змушені знизити підтримаю Альянсу.
За словами Меттіса, ця вимога є політичною реальністю сьогоднішнього дня у Вашингтоні.
Нагадаємо, що зараз більшість з 28 країн НАТО не виконують нормативу Альянсу і витрачають на оборону менше 2% від ВВП.
Раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель оголосила про перманентне підвищення відатків на оборону. За словами Меркель, йдеться про понад 20 млрд євро додаткових витрат. Оборонний бюджет Німеччини в 2016 році становить 34,3 млрд євро, тобто 1,2% від внутрішнього валового продукту країни.Associated Press