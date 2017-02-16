Французька прокуратура не бачить підстав закривати справу проти Фійона

Подальші дії прокуратури поки не відомі.

Франсуа Фійон продовжує перебувати під слідством, втрачаючи свої рейтинги

Французька прокуратура повідомила про продовження розслідування справи незаконних державних виплат сім'ї кандидата в президенти. Прокурор заявив, що кількість зібраних на даних момент доказів не дозволяє закрити справу, повідомляє Reuters

Прокурор не окреслила подальші кроки розслідування, серед яких закриття справи або відправлення справи в суд. У таборі Фійона вже відреагували з критикою рішення прокуратури. Продовження розслідування за десять тижнів до президентських виборів негативно впливає на рейтинги недавнього фаворита, при цьому всередині його партії назріває бунт з пропозицією змінити кандидата від партії.

Раніше повідомлялося, що Франсуа Фійон проведе зустріч з Ніколя Саркозі для обговорення його подальшого участі в президентських виборах . Саркозі виступає однією з ймовірних замін кандидатури Фійона від Республіканської партії.

Нагадаємо, що близько 40 депутатів від Республіканської партії Франції закликали Франсуа Фійона зустрітися для обговорення його участі у президентських виборах. Представники Республіканців переживають, що Фійон не зможе гідно представити їх партію на виборах.