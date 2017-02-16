Французька прокуратура не бачить підстав закривати справу проти Фійона

Подальші дії прокуратури поки не відомі.
Прокурор не окреслила подальші кроки розслідування, серед яких закриття справи або відправлення справи в суд. У таборі Фійона вже відреагували з критикою рішення прокуратури. Продовження розслідування за десять тижнів до президентських виборів негативно впливає на рейтинги недавнього фаворита, при цьому всередині його партії назріває бунт з пропозицією змінити кандидата від партії.
Нагадаємо, що близько 40 депутатів від Республіканської партії Франції закликали Франсуа Фійона зустрітися для обговорення його участі у президентських виборах. Представники Республіканців переживають, що Фійон не зможе гідно представити їх партію на виборах.DT.UA