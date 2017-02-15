Франція застерегла Росію від втручання у її вибори

Еро запевнив, що Париж не терпітиме спроб Москви вплинути на результат французьких президентських виборів.

Еро запевнив, що Франція не буде закривати очі на спроби Росії втручатися у її вибори. la-croix.com

Міністр закордонних справЖан-Марк Еро відреагував на скарги соратників Еммануеля Макрона про спроби Росії дескридитувати кандидата-центриста в президенти.

"Ми не потерпимо будь-якого втручання ні з боку Росії, ні будь-якої іншої країни. Це питання нашої демократії, нашого суверенітету і нашої національної незалежності", - сказав Еро у парламенті, повідомляє Reuters.

Голова французького МЗС запевнив, що Париж встановить чіткі межі, "вживаючи необхідні заходи, тому що жодна інша держава не може впливати на вибір французів, жодна інша країна не може обирати майбутнього президента республіки".

В Кремлі ж сьогодні заявили, що всі звинувачення з боку партії Макрона "абсурдні". Раніше зазначалося, що найбільші шанси перемогти на президентських виборах мають праві кандидати. Однак за даними опитування 30 січня з'ясувалося, що найбільшу підтримку має центристЕммануель Макрон, чий рейтинг виріс на один пункт і тепер становить 22-23%.