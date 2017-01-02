Франція закликала РФ дотримуватися перемир'я в Сирії

Казнєв попросив Росію припинити брати участь у військових операціях, які є смертельними.

Казнєв закликав Росію дотримуватися перемир'я в Сирії і припинити брати участь у військових операціях, які є смертельними Агентство Анадолу

Франція закликала Росію утриматися від військових дій в Сирії і поважати режим припинення вогню, заявив прем'єр-міністр Франції Бернар Казнєв.

"Ми рішуче засуджуємо будь-які дії, в яких Росія могла б вдаватися в Сирії і які можуть привести до продовження бойових дій", - сказав він, передає DW.

Казнєв також попросив "припинити участь у військових операціях, які є смертельними" і висловив надію на те, що "переговори між окремими силами в Сирії будуть продовжуватися, щоб режим припинення вогню продовжувався".

Раніше повідомлялося, що Рада Безпеки ООН в суботу, 31 грудня, підтримала проект резолюції про припинення вогню в Сирії.

Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція приступлять до переговорів по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

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