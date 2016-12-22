Евакуація Алеппо завершиться протягом декількох годин — Associated Press

Все більше повстанців і мирних громадян бажають покинути східні квартали міста.

Через кілька годин можуть бути евакуйовані останні жителі східного Алеппо twitter.com

Останні цивільні і повстанці будуть евакуйовані зі східної частини сирійського міста Алеппо в найближчі години, заявили в Міжнародному Комітеті Червоного Хреста і на державному телебаченні Сирії.

Незважаючи на морозну погоду в місті, все більше повстанців і мирних громадян бажають покинути східні квартали міста, передає Associated Press.

Генеральна Асамблея ООН у п'ятницю, 9 грудня, більшістю голосів підтримала підготовлений Канадою проект резолюції щодо негайного припинення вогню в Сирії.

Представники сирійської армії заявили про те, що операція по поверненню контролю над Алеппо знаходиться в завершальній стадії. Східна частина міста Алеппо перебувала під контролем повстанців сирійської опозиції впродовж чотирьох років.

Тим не менш сирійська опозиція готова продовжувати боротьбу проти Асада навіть після втрати Алеппо. Опозиціонери зазначають факт важливості Алеппо, але визнають, що в разі втрати міста у них є й інші не менш важливі населені пункти.

Раніше у зв'язку з бойовими діями, східні райони міста покинули тисячі мирних жителів. У східній частині Алеппо розбомблені всі лікарні, дефіцит їжі, питної води і медикаментів.

Детальніше про сирійську війну читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".