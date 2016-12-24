Топ Новини
<
>

Елтон Джон відмовився співати на інавгурації Трампа

24 грудня в 04:40

Розважати нового президента США буде хор мормонів.

хор мормонов
Хор мормонів виступить на інавгурації Трампа
wikipedia
Ряд зірок, серед яких британський музикант Елтон Джон і канадська співачка Селін Діон відмовилися від виступу на церемонії інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

В той же час виступати на інавгурації, яка призначена 20 січня, будуть нью-йоркський танцювальний колектив The Rockettes, Мормонський хор і 16-річна співачка Джекі Іванко, учасниця шоу "Амегіса'ѕ got talent", повідомили в инагурационном комітеті Трампа, пише ВВС.

Естрадний The Rockettes є одним з найстаріших в Нью-Йорку, виступає з 1925 року. Хор мормонів (або "Хор Америки") з Солт-Лейк-сіті також з більш ніж 150-річною історією.

Як повідомлялося, інавгураційні заходи в США триватимуть 3 дні, 19 – 21 січня, однак центральна подія – присяга нового президента, призначена на 20 січня.

Читайте також: У США зняли різдвяну пародію на Путіна і Трампа

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп отримав 304 голоси вибірників при 270 мінімально необхідних для обрання президентом.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Останні новини