Елтон Джон відмовився співати на інавгурації Трампа

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Розважати нового президента США буде хор мормонів.

Хор мормонів виступить на інавгурації Трампа wikipedia

Ряд зірок, серед яких британський музикант Елтон Джон і канадська співачка Селін Діон відмовилися від виступу на церемонії інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

В той же час виступати на інавгурації, яка призначена 20 січня, будуть нью-йоркський танцювальний колектив The Rockettes, Мормонський хор і 16-річна співачка Джекі Іванко, учасниця шоу "Амегіса'ѕ got talent", повідомили в инагурационном комітеті Трампа, пише ВВС.

Естрадний The Rockettes є одним з найстаріших в Нью-Йорку, виступає з 1925 року. Хор мормонів (або "Хор Америки") з Солт-Лейк-сіті також з більш ніж 150-річною історією.

Як повідомлялося, інавгураційні заходи в США триватимуть 3 дні, 19 – 21 січня, однак центральна подія – присяга нового президента, призначена на 20 січня.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп отримав 304 голоси вибірників при 270 мінімально необхідних для обрання президентом.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів.