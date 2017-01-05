Два теракти в Багдаді вбили майже півтора десятка осіб

ІДІЛ взяло на себе відповідальність за один з терактів.

Два вибухи прогриміли в столиці Іраку

Внаслідок двох окремих вибухів у столиці Іраку Багдаді загинули не менше 14 людей і ще 15 отримали поранення.

Перший вибух пролунав у переважно шиїтському районі Аль-Обейді на сході міста неподалік ринку й мечеті - вибухнуло авто, в якому перебувала вибухівка. Внаслідок цього загинули не менш ніж шість людей і були поранені ще 15. Відповідальність взяла на себе терористична організація "Ісламська держава", передає "Радіо Свобода".

Інший вибух стався біля блокпосту в районі Баб-аль-Моазам у центральній частині Багдада. Там загинули вісім людей. За цей напад відповідальності ще ніхто на себе не взяв.

Раніше повідомлялось, що поліцейські і медичні працівники лікарень Багдада відзначають збільшення кількості постраждалих у теракті, який стався в понеділок, 2 січня. 35 осіб загинуло, 61 отримала поранення.

Вибух стався в передмісті столиці Іраку Мадінат-ес-Садр на одній з найбільш жвавих площ. Серед постраждалих багато робітників, які в момент здыйснення теракту перебували на перехресті Садр-Сіті, шиїтського району на північному сході Багдада. Також повідомляється про трьох загиблих поліцейських.