Дружина грецького посла в Бразилії зізналася у співучасті у вбивстві чоловіка

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Мотивом злочину стала любовна зв'язок дружини дипломата.

Співучасником вбивства грецького посла Амиридиса була його дружина

Дружина посла Греції в Бразилії Киріакоса Амірідіса Франсуаза зізналася у співучасті у вбивстві дипломата, тіло якого знайдено в згорілому автомобілі в Ріо-де-Жанейро.

Мотивом злочину стала любовна зв'язок дружини дипломата з 29-річним працівником військової поліції Ріо-де-Жанейро, який також зізнався у співучасті у злочині, повідомляє бразильський телеканал Globo, пише ТАСС.

Повідомляється, що детективи виявили сліди крові на дивані в будинку, де дипломат і його дружина проводили різдвяні і новорічні канікули. У зв'язку з цим у поліції підозрюють, що посол був убитий в цьому приміщенні, а його тіло в ніч на середу, 28 грудня винесли з приміщення і помістили під взятий раніше напрокат автомобіль, який згодом і знайшли спаленим.

Судмедексперти підтвердили, що знайдений у машині труп належать Амиридису.

Про виявлення машини, яку раніше взяв напрокат 59-річний посол Греції Кіріакос Амірідіс, стало відомо вранці 30 грудня.

Грецький посол зник три дні тому під час поїздки зі столиці країни міста Бразиліа в Ріо-де-Жанейро. Він мав намір взяти участь у святкуванні Нового року на пляжі Копакабана.

В останній раз його бачили в минулий понеділок в передмісті Ріо, в якому потім була знайдена машина. Версію про викрадення дипломата з самого початку називали малоймовірним, так як ніхто не вимагав за нього викуп.