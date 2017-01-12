Доповідь про "російський компромат" на Трампа підготував колишній британський розвідник — WSJ

Звіт складається з серії непідписаних пам'яток, які були написані в період з червня по грудень 2016 року.

Доповідь на обраного президента Трампа про "російський компромат" міг підготувати колишній британський розвідник

Колишній офіцер британської розвідки, який в даний час є директором приватної розвідувальної компанії, Крістофер Стіл підготував доповідь про "російський компромат" на обраного президента США Дональда Трампа.

"Досьє" також було підготовлено на супротивників Трампа від Демократичної і Республіканської партії США, і російські офіційні особи могли його використовувати для шантажу обраного президента, передає Wall Street Journal.

Наголошується, що доповідь складається з серії непідписаних пам'яток, які були написані в період з червня по грудень 2016 року. Крім документа, Стіл також розробив план отримання інформації від правоохоронних органів в США і Європі, в тому числі від ФБР.

Стіл разом з Крістофером Берроузом у 2009 році заснували компанію Orbis Business Intelligence. У бесіді з WSJ Берроуз відмовився підтвердити або спростувати інформацію про те, що Orbis підготувала доповідь. Сам Стіл, за заявами сусідів, кілька днів не з'являвся вдома.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про наявність у керівництва Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа. 19 січня таблоїд BuzzFeed опублікувал досьє, складене колишнім агентом британської розвідки МІ-6.

Трамп написав на своїй сторінці у Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадкаі "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин". Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".